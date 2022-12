Kristian Kerkhoff: Wir sind auch unabhängig vom Thema Metaverse eine Innovationsagentur. Wir investieren frühzeitig in neue Technologien sowie Trends, die wir ausfindig machen und spezialisieren uns gerade auf die Projekte, die es noch nicht von der Stange gibt. Da spielen aktuell natürlich alle Themen rund um das Metaverse genauso wie Augmented Reality und Virtual Reality — ich würde grob sagen, alles, was den digitalen 3D-Raum angeht — eine Rolle. Das ist ein Bereich, der eine gewisse Fachkompetenz und auch das richtige Personal braucht. Und das ist etwas, was wir haben. Deswegen liegt es auf der Hand, dass wir auch solche Lösungen anbieten.

Inwiefern hat sich denn die Entwicklung des MINIverse von der Entwicklung vergleichbarer Projekte in diesem Bereich unterschieden?

Kerkhoff: Wir haben schon einige Metaverse-Lösungen gebaut und die sind bisher immer alle sehr herkömmlich gewesen. Wir sind aber natürlich ein Designstudio, das sich besonders über alles freut, was kreativ und anders ist. Und uns war klar, wenn man als Agentur die Chance bekommt, virtuelle Welten zu bauen, bedeutet das, dass wir uns nicht an physikalische Grenzen halten müssen — da geht natürlich automatisch die Kreativität mit einem durch. In Verbindung mit einer Marke wie MINI, die Spaß daran hat, unkonventionell zu sein, ist das wie ein roter Teppich.

Der Unterschied ist, dass wir zum Beispiel im MINIverse nicht mit ‘klassischen’ Avataren arbeiten, sondern mit Fahrzeugen als virtuelle Identitäten. Das hat so noch niemand gemacht. Deswegen haben wir in unserer Eigendarstellung auch vom ersten drivable Metaverse gesprochen, weil hier letztendlich zum ersten Mal auch die kreativen Facetten von neu gestalteten Räumen deutlich werden.

Beuchel: Für uns war das in der Tat ein ganz wichtiger Aspekt in der Zusammenarbeit mit Demodern. Wenn man in so eine neue Welt einsteigt und sich einem neuen Themenfeld widmet, dann ist es natürlich entscheidend, mit welchem Partner das geschieht. Wir haben Ambition und Neugier, aber die Fähigkeiten, etwas zu entwickeln, das dieser neuen Welt auch wirklich Rechnung trägt, lag nicht bei uns intern. Deshalb waren wir so glücklich, mit Demodern einen perfekten Partner zu finden, der viel Erfahrung mitbringt. Aber vor allem eben auch die Bereitschaft, die Grenzen neu auszuloten sowie unkonventionelle Dinge auszuprobieren, um wirklich kreativ an diese Aufgabe heranzugehen.