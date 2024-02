Wird der AI Act zum Rückschlag fürs autonome Fahren?

Da künstliche Intelligenz ganz ohne Zweifel von der gesamten Automobilindustrie als Gamechanger für die automobile Wertschöpfungskette angesehen wird, stellt sich dennoch die Frage, ob die strengere Regulierung entsprechender Technologien für die Automobilindustrie zum großen Hemmnis wird. Beispielsweise im Bereich des autonomen Fahrens ist die Branche ganz besonders auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz angewiesen.



Rechtsexperte Nils Lölfing, der für die internationale Wirtschaftskanzlei Bird & Bird tätig ist, sieht durch die vorläufigen Einigungen des AI Acts keine akute Bedrohung für die Weiterentwicklung des autonomen Fahrens: „Konkret plant die EU-Kommission einen sogenannten delegierten Rechtsakt zur Verordnung 2018/858 über die Genehmigung von Fahrzeugtypen – ein Vorgehen, das bedeuten würde: Neue Anforderungen für den Einsatz von KI in Fahrzeugen werden in die bestehenden sektoralen Rahmenregelungen aufgenommen. Bezogen auf Fahrzeuge wäre das das EU-Typgenehmigungssystem für die Zulassung von Kfz. So könnte gewährleistet werden, dass KI-basierte-Systeme für Kfz in erster Linie sektorspezifisch reguliert bleiben.“



In ihrer jetzigen Ausgestaltung regle die KI-Verordnung lediglich, dass die Kommission bestimmte rechtliche Mindestanforderungen bei Kfz berücksichtigen soll. Darunter würden beispielweise Anforderungen in Bezug auf Daten, Daten-Governance, Dokumentation, Transparenz, menschliche Aufsicht sowie Sicherheit fallen. Wie innovationsfreundlich oder -feindlich sich die Verordnung auswirke, hänge von der genauen Umsetzung dieser Anforderungen ab. „Hier ist entscheidend, wie spezifisch und die besonderen Umstände der Automobilindustrie berücksichtigend die Anforderungen aufgestellt werden“, erklärt Lölfing.