Die 8.500 Produktionslinien des Automobilherstellers sind bereits vollständig vernetzt und auch die Gesamtheit der Lieferkettendaten ist im Metaverse gehostet. Sämtliche physische Renault-Standorte verfügen über einen digitalen Zwilling in der virtuellen Welt. Wie die Produktionsstätten ist auch die Lieferkette integraler Bestandteil des industriellen Metaverse und wird in Echtzeit gesteuert. Ziel ist die Integration in ein erweitertes Ökosystem, in dem die digitalen Zwillinge mit Lieferantendaten, Absatzprognosen, Qualitätsinformationen, aber auch mit Wetter- und Verkehrsinformationen sowie mit künstlicher Intelligenz angereichert werden. Möglich mache den digitalen Wandel unter anderem Cloud-, 3D- und Big-Data-Technologien.

Die seit 2016 in der Industrie 4.0 eingesetzten Technologien würden insbesondere der Kostensenkung dienen – 780 Millionen Euro habe der Automobilbauer so bisher einsparen können. Zudem ermögliche die virtuelle Nachbildung der physischen Welt eine Reduzierung der Lieferzeiten und des CO2-Fußabdrucks. Durch das Metaverse gewinne der Hersteller außerdem eine bessere Übersicht über die Arbeitsumgebung und ermögliche es so allen Akteuren, Entscheidungen flexibler und autonomer zu treffen.