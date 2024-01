Technology Große Sprachmodelle Wie Generative AI die Automobilindustrie verändert

Generative KI hat längst den Gipfel des eigenen Hypes erlangt. Verheißungsvolle Anwendungen in der Autoindustrie gibt es viele, doch der Realitätscheck steht noch aus. Was ist in Entwicklung, Produktion oder Vertrieb von ChatGPT und Co. zu erwarten? Hier erfahren Sie mehr.