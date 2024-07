Generative Künstliche Intelligenz hat sich über Branchen und Unternehmensabteilungen hinweg durchgesetzt und verändert Abläufe und Geschäftsmodelle. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Capgemini Research Institute. Sie zeigt, dass der Einsatz generativer KI in sämtlichen Unternehmen sowie entlang der Wertschöpfungskette deutlich zugenommen hat. International führt fast ein Viertel der Unternehmen die Technologie derzeit an einigen oder den meisten Standorten beziehungsweise Abteilungen ein – ein Anstieg um sechs Prozent gegenüber 2023. In Deutschland stieg der Wert von drei auf 16 Prozent heute.

Unternehmen, die früh auf die Technologie gesetzt hätten, würden bereits Erfolge verzeichnen – von Produktivitätssteigerungen in den klassischen Geschäftsprozessen über ein intelligentes Kundenerlebnis bis hin zu Umsatzzuwächsen. So konnten Unternehmen die Kundenbindung und -zufriedenheit in Bereichen, in denen generative KI bereits eingesetzt oder pilotiert wurde, im vergangenen Jahr international um durchschnittlich 6,7 Prozent steigern.

Ein Großteil der Unternehmen gibt an, dass sich mithilfe generativer KI Umsatz und Innovationskraft steigern lassen (international: 74 Prozent der Befragten, in Deutschland: 66 Prozent). Dieses Wertschöpfungspotenzial hat zur Entstehung von sogenannten Multiagentensystemen beigetragen, einer sich schnell entwickelnden Technologie mit hohem Innovationspotenzial. Entscheidungen von Multiagentensystemen müssen jedoch anhand klarer Leitlinien validiert werden können, um Transparenz und nachvollziehbare Verantwortlichkeiten sicherzustellen.