In Umfragen zeigt sich mittlerweile eine Trendumkehr bei der Cloud-Skepsis: So stellte kürzlich eine Studie von IDC im Auftrag von Google fest, dass 84 Prozent der 2.000 weltweit befragten IT-Führungskräfte glauben, die Daten seien in der Cloud sicherer als On-Premises. Ein Drittel war zudem der Meinung, dass Sicherheitsbedenken Innovation verhindern.

Gerade in der Autoindustrie stellen insbesondere in der Produktion gewachsene IT-Systeme und Infrastruktur aus den Achtzigern und Neunzigern eine Hürde dar, weiß Sebastian Schäffer aus Erfahrung in der Branche. Um diese in die Cloud zu verlagern, seien mit Blick auf Security einige Anstrengungen nötig, meint der Vertriebsleiter des auf Cloud-Security spezialisierten Dienstleisters Alice&Bob Company. „Oft sind Anhängigkeiten zwischen den Daten und die Datenstruktur von Altsystemen, die vielleicht für ein kritisches Teil relevant sind, nicht mehr bekannt. Damit nicht Produktionsvorgänge oder auch personenbezogene Daten plötzlich in der Cloud sichtbar werden, müssen die Systeme verstanden und Cloud-native transformiert werden“, erklärt Schäffer. Sie einfach als Black Box in die Cloud zu verschieben, reiche nicht aus.

Security muss immer mitgedacht werden

„Das Credo ‚Security ist Job zero‘ hat seine Berechtigung. Es ist wichtig, dass Unternehmen die Sicherheit in der Cloud von Anfang an mit planen“, sagt Schäffer. Kein Thema also, das nebenbei laufen oder später nachgezogen werden könne. Denn vor allem habe es mit Trainings der IT-Crew und dem kulturellen Wandel von der Wasserfallmethodik hin zu agilen Methoden zu tun. Aus DevOps müsse DevSecOps werden, postuliert der Security-Spezialist. In die cross-funktionalen Teams aus Entwicklern und Fachexperten – zum Beispiel aus der Produktion – sollten auch Sicherheitsexperten dazukommen. Gerade im Security-Bereich gelte es aufgrund des Fachkräftemangels, möglichst weitgehend zu automatisieren und das vorhandene Sicherheits-Know-how an möglichst vielen Stellen einzubinden.

Dabei helfen in der AWS-Welt viele Standard-Services, bei Microsoft Azure und auch bei der Google Cloud Platform sieht es ähnlich aus. Ein zentraler Baustein ist das AWS KMS Key Management System, das für die Datenverschlüsselung vor allem von personenbezogenen Daten sorgt. „Hier gilt es, die Daten sinnvoll zu klassifizieren, denn die Verschlüsselungstaktiken kosten unterschiedlich viel Geld“, rät Schäffer. Personenbezogene Daten oder Zahlungsdaten brauchen höheren Schutz.