Thomas Zimmermann wird zum 1. April 2022 neuer Chief Executive Officer von Free Now und löst damit Marc Berg ab, der das Unternehmen aus persönlichen Gründen verlässt. Berg hatte während der letzten vier Jahre entscheidenden Anteil an der Entwicklung von einer deutschen Taxi-App zu einer europäischen Mobility-as-a-Service-Plattform. „Er hat den Aufbau der Mobilitäts-Joint Ventures der Mercedes-Benz Mobility und BMW Group maßgeblich geprägt und vorangetrieben“, betont Gero Götzenberger, Direktor Strategie und Beteiligungen bei Mercedes-Benz Mobility.

Der neue CEO von Free Now zeichnete indes seit 2018 als Chief Marketing Officer für die Kommunikations- und Marketingaktivitäten, die Marketplace Performance sowie die Data- und Growth Teams verantwortlich. In seiner Rolle veranlasste er, neben der strategischen Neuausrichtung der Marke, umfassende Maßnahmen zur unternehmensweiten Effizienzsteigerung. Vor seiner Zeit beim Mobilitätsanbieter war Zimmermann unter anderem in verschiedenen Führungspositionen für die Ioniq Group sowie Goodgame Studios, einem Entwickler von Online- und Mobile Games, tätig. „Mit weiteren neuen, starken Partnern und zusätzlichen Mobilitätsoptionen werden wir unser Angebot noch attraktiver gestalten”, gibt er die Agenda vor.

Free Now bietet mittlerweile ein komplettes Mobilitäts-Ökosystem aus E-Scootern, E-Bikes, E-Mopeds, Taxis, Mietwagen, Carsharing und Ridehailing an. 2021 steigerte das Unternehmen trotz Pandemie die Anzahl der vermittelten Fahrten um etwa ein Drittel. Derzeit zählt der Dienst rund 54 Millionen Nutzer. In den vergangenen Wochen wurden neue Partnerschaften mit den Mobilitätsanbietern Sixt und Dott verkündet. In diesem Jahr sollen mehr als zehn neue Mobilitätspartner und deren Fahrzeuge auf der Plattform integriert werden.