Der neue Tourguide ist bei all den Neuerungen im Bereich Sprachassistenz etwas untergegangen. Wird das Konzept konsequent weiterentwickelt und welches Potenzial sehen Sie darin?

Definitiv, unser Tourguide wird konsequent weitergeführt und wir haben neben Deutschland weitere Märkte erschlossen. Zum Beispiel können Nutzer in Frankreich und UK nun den Tourguide verwenden. Wir möchten das Reiseerleben mit Hilfe unseres Sprachassistenten konsequent ausbauen. Für uns bedeutet das auch digitaler Luxus. Die Bausteine dafür gehen in die gleiche Richtung wie die restlichen Voice Models. Das ist ebenfalls etwas, das die Daten der ChatGPT-Beta ergeben haben. Die Funktion wird sich allerdings iterativ entwickeln. Wie nahtlos der Tourguide künftig in Hey Mercedes eingebunden ist, lässt sich deshalb noch nicht sagen. Die ganze Idee von MB.OS und der servicebasierten Architektur ist eine natürliche Entwicklung. Neue Tools und Funktionen kommen hinzu, bestehende werden adaptiert. Der Tourguide könnte also durchaus die Rolle als virtueller Assistent einnehmen.

Beim autonomen Fahren ist Mercedes-Benz einer der Vorreiter. Wann rechnen Sie mit Level 3 bei höheren Geschwindigkeiten?

In Deutschland wird das mit unserem jetzigen System schon nächstes Jahr möglich sein. Der Drive Pilot kann dann bis zu einer Geschwindigkeit von 90 km/h genutzt werden. Für die Zukunft liegt unser Ziel bei bis zu 130 km/h. Der genaue Zeitpunkt des Rollouts hängt von den rechtlichen Rahmenbedingungen und unseren Tests ab. Bei der Ausweitung des Drive Pilot auf andere Länder verhält es sich ähnlich: In den USA folgen nach und nach einzelne Bundesstaaten. In China befinden wir uns ebenfalls im Austausch mit den Behörden. Die sind sehr interessiert an unseren Learnings, genaue Daten für den weiteren Rollout gibt es bisher aber keine.

Einige Konkurrenten ziehen Hands-off-Funktionen auf Level 2 nach. Warum hat Mercedes auf ein solch praktikables System lange Zeit verzichtet?

In den USA haben wir gerade unser System auf Level 2+ ausgerollt. Fortan sind auf dem Highway automatische Spurwechsel oder das automatisierte Navigieren durch Autobahnkreuze möglich. China wird in diesem Jahr, europäische Länder im kommenden Jahr folgen. Das Zeitfenster für die Einführung einer Hands-off-Funktion haben wir allerdings vergrößert. Wir machen keine Spielereien mit unseren Kunden. Erst die MMA-Plattform kann durch eine bessere Fahrerüberwachung ein derart sicherheitsrelevantes System ermöglichen. Viele Länder erlauben eine solche Funktion zudem nicht. In China wäre es aktuell unmöglich. Komplexere Situationen wie den Stadtverkehr können wir auf L2+ ebenfalls mit der neuen Plattform adressieren.