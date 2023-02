MB.OS soll zahlreiche neue Infotainment-Funktionen mitbringen

Baumeister Östberg sucht aber nicht nur die Handwerker aus, sondern auch die Mieter, bleibt der Softwarechef im Bild und denkt da zunächst einmal ans Infotainment. Auf einem in allen künftigen Mercedes-Modellen über die volle Breite des Armaturenbretts installierten Bildschirm soll damit mehr Content als je zuvor angeboten werden, stellt er in Aussicht und will die Kunden dafür gar nicht mehr so lange auf die Folter spannen. „Denn wenn wir in diesem Sommer die neue E-Klasse bringen, bringt sie das Infotainment der Zukunft schon mit“, sagt Östberg. Dort ist er Bildschirm zwar noch geteilt und als Superscreen obendrein kleiner als der Hyperscreen in EQS & Co. Doch bietet schon die nächste Generation der Business-Limousine genug neue Inhalte, um von E wie Entertainment-Klasse zu sprechen. Das – dank des ablenkungsfrei bespielbaren Beifahrer-Monitors – zum Großteil auch während der Fahrt nutzbare Angebot reicht vom Videostreaming mit Zync und der eigenen Youtube-App, über TikTok und AngyBirds als Vorgriff auf bald mehr als 2.000 Onboard-Spiele bis hin zur Kamera auf dem Armaturenbrett, die im Stand Selfies schießt oder Video-Konferenzen mit Zoom oder Webex ermöglicht.

Neue Möglichkeiten soll MB.OS auch in den anderen Domains bieten. Im Bereich Body & Comfort zum Beispiel stellt Mercedes mit noch feinfühligerer Klimasteuerung, der Visualisierung von Sound im Ambientelicht und einem versierteren Wellnesscoach des Energizing Comfort-Systems in Aussicht. Und bei der Fahrerassistenz gilt autonomes Fahren nach Level 3 bis Tempo 130 als Zielvorgabe. Auf dem Weg dahin werden alle künftigen Mercedes-Modelle ein aufwändigeres und leistungsfähigeres Sensor-Set bekommen, als es heute in den meisten Modellen der S-Klasse verbaut ist. Lediglich die Domain Driving und Charging kommt beim Strategie-Update ein wenig zu kurz. Hier reicht es für nicht viel mehr als das Versprechen eines „erstklassigen Reichweitenmanagements und einer konkurrenzlosen Routenplanung".

Over the Air Updates sollen Fahrzeuge stetig verbessern

Der große Vorteil des eigenen Betriebssystems ist für Östberg aber nicht alleine die vergleichsweise einfache Integration und Vernetzung vieler neuer Funktionen. Sondern auch die umfassende Fähigkeit zum Update: „Wie ein Wein daheim im Keller werden unsere Autos dann nicht mehr älter, sondern besser“, beschreibt Källenius die neuen Möglichkeiten, die weit über die Over-the-Air-Updates für MBUX hinausgehen. Denn erstmals können so wirklich alle Software-Funktionen im Fahrzeug aktualisiert werden – von der ESP-Regelung bis zur Spiegelverstellung.