Seit Mai 2022 ist es so weit: Mercedes-Benz untermauert seine Vorreiterrolle beim autonomen Fahren und bringt den Drive Pilot auf die Straße. Kurz vor dem Jahreswechsel konnte der Premiumhersteller bereits Vollzug bei der Zertifizierung vermelden, nach der Genehmigung des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) auf Basis der technischen Zulassungsvorschrift UN-R157 kommt das System nun in der neuen S-Klasse und im vollelektrischen EQS zum Einsatz.

Der Marktstart in Deutschland markiert dabei nur einen wichtigen Meilenstein. Bis Ende des Jahres soll das System in Kalifornien und Nevada an den Start gehen. Für den Rest der USA, weitere europäische Länder sowie China ist eine schrittweise Einführung vorgesehen, sobald es einen nationalen Rechtsrahmen gibt, der insbesondere eine Abwendung von der Fahraufgabe erlaubt.