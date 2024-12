Die Herausforderungen zur Erreichung der Elektromobilitätsziele in Deutschland sind groß. Diese betreffen die Ladeinfrastruktur, die politische Kohärenz und die gesellschaftliche Akzeptanz. Diskutiert werden Strategien zur Überwindung dieser Hürden, z.B. durch Leasingmodelle, gezielte Förderung und emotionale Begeisterung für Elektrofahrzeuge. Gerade die Flottenmobilität von Unternehmen kann ein wichtiger Treiber sein.

Der Talk zwischen Christian Dahlheim, Vorstandsvorsitzender der Volkswagen Financial Services AG, Stefan Bratzel, Gründer und Direktor des Center of Automotive Management (CAM) & Geschäftsführer der cam networx GmbH und Moderatorin Angelika Slavik, stellvertretende Ressortleiterin Wirtschaft der Süddeutschen Zeitung, beleuchtet den aktuellen Stand der Elektromobilität mit Fokus auf Deutschland. Während globale Fortschritte, insbesondere in China, deutliche Marktsignale setzen, ist die Wahrnehmung in Deutschland von Herausforderungen geprägt.

Die Gesprächspartner sind sich einig, dass eine langfristige Vision und ein positives Mindset unerlässlich sind, um Unternehmen im Hinblick auf die ESG-Ziele optimal aufzustellen und Deutschland im internationalen Wettbewerb zu stärken.

Außerdem kommen Themen wie emotionale Akzeptanz und Begehrlichkeit, Leasing als Treiber der Elektromobilität - sowohl in Unternehmen als auch im privaten Bereich -, Restwerte und Preisstrategien, um nur einige zu nennen, zur Sprache.