Mehr als 145 Milliarden Euro gehen Deutschland laut ifo-Institut jedes Jahr an Wirtschaftsleistung durch die Lappen. Warum? Wegen des seit Jahrzehnten immer fetter werdenden Bürokratiemonsters. Gesetzesnovellen auf Bund- und EU-Ebene, komplexere Datenschutzvorgaben und unzählige, mühsame Verwaltungsakte lähmen die Dynamik des Wirtschaftsstandortes Europa. Und in aktuellen Krisenzeiten werden die Rufe aus der Industrie immer lauter, die bürokratischen Fesseln endlich zu lösen -- oder sie zumindest spürbar zu lockern. Pascal und Yannick fragen sich, was die Politik bislang getan hat und wie sich eine Balance aus sinnvoller und notwendiger Regulierung und unternehmerischer Freiheit herzustellen ist, um den Anschluss im internationalen Wachstumsrennen nicht endgültig zu verlieren.

Hinweis: Die im Podcast getätigten Aussagen spiegeln die Privatmeinung der Gesprächspartner wider und entsprechen nicht zwingend den Darstellungen des jeweiligen Arbeitgebers.