ACEA startet Datenplattform für mehr Branchentransparenz

Das Angebot richte sich an eine breite Zielgruppe: Industrievertreter, Forschungseinrichtungen, politische Entscheidungsträger sowie Dienstleister und Investoren. Sie alle hätten in der aktuellen Transformationsphase ein wachsendes Interesse an schnell verfügbaren und vertrauenswürdigen Informationen. Zudem könnte das Portal insbesondere für mittelständische Unternehmen oder öffentliche Institutionen interessant sein, die bisher auf weniger spezialisierte oder fragmentierte Quellen angewiesen waren. Ob sich ACEA:intelligence langfristig als Referenz etablieren kann, wird sich in der Praxis zeigen – unter anderem anhand von Reichweite, Aktualisierungsfrequenz und Akzeptanz in der Branche.

Wer steckt hinter ACEA?

Die European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA) ist der zentrale Interessenverband der europäischen Automobilhersteller mit Sitz in Brüssel. Die Organisation vertritt die gemeinsamen wirtschaftlichen, technischen und regulatorischen Interessen ihrer Mitglieder gegenüber EU-Institutionen, nationalen Regierungen und internationalen Organisationen. Gegründet 1991, versteht sich die ACEA als Schnittstelle zwischen Industrie und Politik – insbesondere mit Blick auf Themen wie CO2-Regulierung, Digitalisierung, Sicherheit, Handel und nachhaltige Mobilität.

Aktuell gehören der ACEA 16 große Hersteller an, die in Europa tätig sind. Dazu zählen sowohl europäische Konzerne als auch internationale Unternehmen mit Produktions- und Entwicklungsstandorten innerhalb der EU. Mitglieder sind unter anderem BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Renault, Stellantis, Volvo, DAF Trucks, Daimler Truck und Iveco. Hinzu kommen Ford of Europe, Toyota Motor Europe, Nissan, JLR (Jaguar Land Rover), Hyundai Motor Europe, Honda Motor Europe sowie Ferrari. Gemeinsam stehen diese Hersteller für den Großteil der Fahrzeugproduktion in Europa, beschäftigen Millionen von Menschen und investieren jährlich Milliarden in Forschung und Entwicklung. Die ACEA koordiniert die Zusammenarbeit in fachlichen Gremien und veröffentlicht regelmäßig Branchenzahlen, Positionspapiere und Studien.