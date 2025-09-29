Die Zukunft der Mobilität ist vernetzt: Fahrzeuge kommunizieren mit ihrer Umgebung, laden OTA-Updates, bieten digitale Dienste. Damit wachsen nicht nur Komfort und Funktionalität, sondern auch Angriffsflächen – sei es durch manipulierte Software, kompromittierte Sensorik oder subversive Eingriffe in die Lieferkette.

Das Gebot der Stunde lautet Cyber-Resilienz. „Blockchain kann im Automotive-Bereich potenziell einen Beitrag zur Cyber-Resilienz leisten“, sagt Frederic Meyer, Experte für Blockchain beim Bitkom, „etwa durch manipulationsresistente Log-Hashes, verifizierbare Software-Update-Proofs oder Konzepte für dezentrale Identitäts- und Berechtigungsverwaltung von Fahrzeugen und Komponenten.“ So können insbesondere vernetzte Fahrzeuge sicherer werden.

„Blockchain kann hier vor allem im Bereich Integrität und Nachvollziehbarkeit einen erheblichen Mehrwert bieten“, sagt Yannik Heinze, CEO von Softstack, einem Anbieter von Web3 Cybersecurity und Smart-Contract-Audits. Eine dezentrale Infrastruktur ermögliche manipulationssichere Speicherung von Fahrzeuginformationen, fälschungssichere Identitäten für Fahrzeuge und Komponenten sowie überprüfbare Kommunikationsprotokolle zwischen Fahrzeugen, Infrastruktur und Cloud-Systemen. „Das schafft eine zusätzliche Verteidigungsebene gegen Angriffe, die auf das Verändern oder Löschen von Daten zielen“, betont Heinze.

Blockchain schafft Vertrauen in Datenflüsse

Schließlich seien vernetzte Fahrzeuge heute Teil hochkomplexer cyberphysischer Systeme, wenn sie in Echtzeit mit ihrer Umgebung interagieren, Daten mit anderen Fahrzeugen oder der Infrastruktur austauschen, sagt Amr Alanwar, der am TUM Campus Heilbronn über cyber-physikalische Systeme forscht. „Damit übernehmen Fahrzeuge sicherheitskritische Funktionen – insbesondere beim automatisierten und autonomen Fahren.“