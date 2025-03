Wie IT-Jobs für Frauen attraktiver werden

Um tatsächlich mehr Frauen speziell für IT- und Digitalberufe zu gewinnen, setzt eine Mehrheit von 60 Prozent der Unternehmen gezielte Recruiting-Maßnahmen ein. Am weitesten verbreitet sind demnach Kooperationen mit Hochschulen und Schulen, die 24 Prozent der Unternehmen bereits pflegen, um Frauen für IT- und Digitalberufe zu gewinnen. 19 Prozent bieten spezielle Einstiegsprogramme wie Traineeships an. 16 Prozent sind auf frauenspezifischen Karriereevents oder -messen aktiv, 15 Prozent nutzen auf Frauen zugeschnittene Werbe- beziehungsweise Social-Media-Kampagnen. „Eine höhere Sichtbarkeit und eine direkte Ansprache sind wichtig, um mehr Frauen gerade auf die Vielfalt der Berufe in der IT und Digitalisierung aufmerksam zu machen“, so Rohleder. „So komplex die Herausforderungen zur Steigerung des Frauenanteils sind, so breit gefächert sollten auch die Lösungsansätze sein.“

Mehr als die Hälfte (54 Prozent) der deutschen Unternehmen vertreten die Ansicht, die neue Bundesregierung müsse mehr tun, um Frauen in IT- und Digitalberufen zu fördern. Im Bezug auf Maßnahmen rund um das Thema Gleichstellung von Mann und Frau und der Erhöhung des Frauenanteils in IT- und Digital-Berufen fordern 74 Prozent von der neuen Bundesregierung mehr Investitionen in die Betreuungsinfrastruktur sowie 64 Prozent eine Bildungspolitik, die das Interesse junger Mädchen und Frauen an IT-Themen gezielt fördert. Für verbindliche Frauenquoten im mittleren und oberen Management sprechen sich 26 Prozent aus. Lediglich fünf Prozent der Unternehmen sagen, es seien keine weiteren Maßnahmen der Politik zur Gleichstellung von Mann und Frau und der Erhöhung des Frauenanteils in Digital- und IT-Berufen mehr notwendig.

„Es braucht erstens einen verpflichtenden und gendersensiblen Informatik-Unterricht an den Schulen. Zweitens sollten Praxisnähe und Interdisziplinarität in Ausbildung und Studium gestärkt, sowie Aus- und Weiterbildungsprogramme für Frauen in IT-Berufen gefördert werden. Drittens gilt es, die Betreuungsinfrastruktur auszubauen“, ergänzt Susanne Dehmel, Mitglied der Bitkom-Geschäftsleitung.