Im Rahmen einer Pressekonferenz rund um Konnektivität und das softwaredefinierte Fahrzeuge verkündetete Hyundai kürzlich die Ausgründung einer neuen Unternehmenseinheit: die Hyundai Connected Mobility GmbH. „Wir sind eine agile, kundenorientierte Expertenorganisation, fokussiert auf digitale Dienste im Bereich Mobilität und vernetzte Autos, und wir sind in Europa für Europa, mit europäischem Geschmack, aber definitiv auch mit koreanischer Geschwindigkeit unterwegs“, berichtet Marcus Welz, Geschäftsführer von Hyundai Connected Mobility, der seit mehr als zwei Jahren für den OEM die Position des Vice President Smart Mobility übernimmt.

Die im April zusammengestellte Einheit soll dem Automobilhersteller dabei helfen, sein Bestreben im Bereich des Connected Cars als auch in darüberhinausgehenden Mobilitätslösungen voranzutreiben. Das Ziel von Hyundai Connected Mobility ist es, eine Reihe von digitalen In-Car- und In-App-Diensten sowie neue Mobilitätsdienste über den gesamten Lebenszyklus des Fahrzeugs hinweg anzubieten, um den Kunden ein nahtloses Erlebnis zu bieten. „Wir haben kein genaues Ziel, was unsere Einnahmen angeht. Wir wollen stattdessen so viel Mehrwert und Vertrauen bei unseren Kunden aufbauen, wie nur irgendwie möglich und auf diesem Wege unseren Kundenstamm erweitern“, kommentiert Welz.