Die Transaktion soll in erster Linie Bewegung in den Bereich der Lidar-Technologie, bringen die für autonome Fahrfunktionen erforderlich ist. Wie MicroVison meldet, übernimmt das Unternehmen dazu Teile des deutschen Zulieferers Ibeo Automotive Systems aus Hamburg für bis zu 15 Millionen Euro. Die Akquisition soll die Kombination des sogenannten Mavin Lidar-Sensors mit Funktionen der Erfassungssoftware von Ibeo in den für Automobilhersteller gedachten MicroVision ASIC (Application Specific Integrated Circuit) ermöglichen.

Dieser Schritt soll darüber hinaus die marktübergreifende Strategie von MicroVision mit einem Fokus auf Industrie, smarte Infrastruktur, Robotik und den Nutzfahrzeugbereich um Ibeos Flash-Lidar-Sensor erweitern. Dazu zählen unter anderem Software, der Flash-basierte Lidar-Sensor von Ibeo und der MEMS-Lidar-Sensor von MicroVision.