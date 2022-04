Herr Smidt, wie positioniert sich Innovusion im Umfeld anderer ADAS-Systeme und Hersteller?

Es gibt viele mit Lidar befasste Unternehmen. Der Schritt vom Prototyp in die Serienherstellung, zumal mit großen Stückzahlen, ist jedoch ein schwieriger. Wir haben ihn gewagt und lernen nun daraus. Unsere Roadmap bei Lidar zahlt auf verschiedenste Anwendungen ein. Ein Feld ist die Weiterentwicklung des Themenumfelds New Mobility und ITS Intelligent Transportation Systems. Neben Automotive fokussieren wir aber auch die industrielle Automatisierung mit Short Range-Systemen, etwa in der Robotik oder bei fahrerlosen Transportsystemen wie autonomen Gabelstaplern.

Zu den Produkten zählt das Lidar-System Falcon, wie es dieser Tage im Elektroauto NIO ET7 startet. Was zeichnet das System aus?

Mit unserem Long Range-System Falcon bieten wir vereinfacht gesagt eine Darstellung, die der eines Films entspricht. Wir können sehr flexibel je nach Kundenanforderungen modifizieren, etwa bei der Auflösung. Falcon bietet 1.500 Scanzeilen pro Sekunde, ein Sichtfeld von 120 x 25° sowie eine Bildrate von zehn FPS. Wir sprechen also von einer extrem hohen Auflösung. Das System eignet sich für Entfernungen bis 500 Meter, bietet aber auch eine hohe Qualität im Kurzbereich. Einer unserer Kunden nutzt Falcon beispielsweise für den Bereich bis 100 Meter. Die 1.550 nm-Technik, auf die wir setzen, ist sehr gut dafür geeignet. Neben diesen Eigenschaften ist ein maßgeblicher Vorteil, dass wir Falcon schon heute in Automotive-Qualität in großen Stückzahlen anbieten können.