Der Elektro SUV T-Sport soll sogar bis 2031 auf sich warten lassen. Dies berichtet das Manager Magazin unter Bezugnahme auf Insider, gegenüber dem Handelsblatt bestätigten ebenfalls „mehrere Quellen aus Unternehmenskreisen“ die Probleme.

Grund für die Verzögerung sei VWs Softwaretochter Cariad, die die ursprünglichen Pläne für die Software der SSP (Scalable System Platform) nicht einhalten könne. Die Plattform soll eigentlich ab 2025 in nahezu allen Konzernmodellen zum Einsatz kommen. Angesichts der Vielzahl der geplanten Modellstarts sei dies kaum noch möglich, so das Manager Magazin. Schon bei den Konzernmodellen Audi Q6 E-Tron und Porsche Macan kam es wegen Schwierigkeiten mit der Software für die PPE (Premium Platform Electric) zu Verzögerungen und verspäteten Marktstarts. Unter anderem deswegen stieß Konzernchef Oliver Blume im letzten Jahr einige Umstrukturierungen bei Cariad an.

Die aktuell auf dem MEB (Modularer E-Antriebs-Baukasten) aufbauenden Modelle sollen im Jahr 2026 in Form des MEB+ noch ein Update bekommen. „Damit sich diese Investition rechnet, so offenbar der Gedanke von VW, muss sie länger laufen als bislang geplant“, schreibt Timm Seckel für das Handelsblatt. „Auch deshalb sollen die SSP-Modelle später auf die Straßen kommen.“