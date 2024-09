BMW und NTT Data eröffnen IT-Hub in Rumänien

Cluj-Napoca ist mit seinen über 300.000 Einwohnern nicht nur eine der größten Ansiedlungen Rumäniens. Die lebhafte Stadt im Nordwesten des Landes, das von den sagenumwobenen Karpaten eingerahmt wird, ist auch so etwas wie die inoffizielle Hauptstadt der großen Region Transsilvanien.

Neben ihren schönen und großzügigen Plätzen und einem regen Kneipenleben ist Cluj vor allem eine der wichtigen Hochschulstädte, die für profunde Ausbildung und eine agile Tech-Szene bekannt ist.

Nun also hat BMW einen neuen IT-Hub in Rumänien eröffnet. Insgesamt arbeiten heute weltweit über 11.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der IT- und Softwareentwicklung für die BMW Group und deren Joint Ventures. Der OEM kann mittlerweile auf einige IT-Standorte in und an strategisch wichtigen Orten zurückgreifen, wie etwa auf jene zuhause in Deutschland, in Portugal, Südafrika oder China – und bald auch in Indien. Weshalb diese Hubs in Zeiten, in denen sich nahezu jedes Unternehmen inhaltlich wie strategisch transformieren muss, so wichtig sind, betont Alexander Buresch, CIO und Senior Vice President BMW Group IT, anlässlich der feierlichen Eröffnung am 4. Juli, bei der automotiveIT erste Einblicke in die Arbeit vor Ort nehmen konnte: „Unsere globalen IT-Hubs sichern unsere Business-IT- und Software-Expertise langfristig ab und beschleunigen die Umsetzung unserer IT-Strategie auf Basis neuester Technologien wie Cloud-Innovationen und KI.“