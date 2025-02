Darum setzt Mercedes auf digitales Bezahlen

Wie andere OEMs auch will Mercedes seinen Kunden verstärkt die Möglichkeit geben, Zahlungen über digitale Wege abzuwickeln. Im Interview mit automotiveIT erklärte Mercedes-Pay-Chef Nico Kersten, wieso digitale Bezahlsysteme mit dem Aufkommen der E-Mobilität und des Software-Defined Vehicles immer wichtiger für die Kunden des schwäbischen OEMs werden: „Wir sehen klar den Wunsch, sich digital über Fahrzeuge zu informieren oder sogar die Kaufabwicklung online durchzuführen“, so Kersten. Auch nach dem Kauf existierten mittlerweile zahlreiche Touchpoints durch den steigenden Grad an Vernetzung im Fahrzeuge. Kersten: „Und da kommt dann der Bereich Payment ins Spiel: Der Kunde möchte das Bezahlerlebnis natürlich in einer digitalen Welt so sicher und einfach wie möglich erleben.“

Mercedes Pay ist eine hundertprozentige Tochter der Unternehmenseinheit Mercedes-Benz Mobility, die im vergangenen Jahr einen Umsatz von mehr als 25 Milliarden Euro machte. Der Geschäftsbereich ist jedoch immer weniger lukrativ: Während die Division 2021 noch einen Gewinn von 3,45 Milliarden Euro verzeichnete, lag das bereinigte EBIT 2024 nur noch bei 1,1 Milliarden Euro.