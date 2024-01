Ulrich Mechau wird neuer Präsident und CEO der deutschen Hyundai-Vertriebsgesellschaft mit Sitz in Offenburg. Sein Vorgänger in dieser Funktion, William Shin, wird an den globalen Hauptsitz der Hyundai Motor Company wechseln und dort neue Aufgaben übernehmen.

„Ich danke Ulrich Mechau für das, was er in seiner bisherigen Position bei Hyundai Motor Europe, dem regionalen Headquarter für Europa, geleistet hat“, erklärt Michael Cole, der die gleiche Position in Mechaus bisheriger Organisation, der Hyundai Motor Europe, bekleidet. Gleichzeitig dankte er Shin für sein „großes Engagement“.

Auch Mechau bedankt sich zum Stellenwechsel: „Ich möchte mich bei Hyundai Motor Europe, insbesondere bei President & CEO Michael Cole und meinem Team, für die hervorragende Unterstützung und Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren herzlich bedanken." Er freue sich auf seine neuen Aufgaben bei Hyundai Motor Deutschland und darauf, "zum weiteren Wachstum von Hyundai in diesem wichtigen europäischen Markt" beizutragen.