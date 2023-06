JLR will seine Mitarbeiter weiter qualifizieren. Nachdem bereits im Oktober 2022 das Future Skills-Programm ausgerufen wurde, folgt nun das nächste Weiterbildungsangebot. Das Programm zur Datenqualifizierung nennt sich Multiverse Data Fellowship Apprenticeship. Das Ziel für das Unternehmen: Die digitale Transformation vorantreiben. Tausende Mitarbeiter sollen teilnehmen. Der 15-monatige Kurs deckt Themen wie Datenmodellierung, Analyse, die Programmiersprache Python und maschinelles Lernen ab. Das Ziel für die JLR-Belegschaft: der Aufbau der individuellen Datenkenntnisse und ein bessere Verständnis für die Arbeit mit Daten in der Cloud.

So sollen beispielsweise Facilities Monitoring Controller dazu beitragen, Ineffizienzen in der Produktion zu erkennen, indem spezielles Dashboards für Wartungsmanager erstellt werden. Im konkreten Fall halfen diese Einblicke in die Effizienz der Fertigungslinien dem Team im Werk Solihull nach Angaben des Autobauers bereits, die Produktion von Range Rover-Fahrzeugen um mehr als 600 pro Woche zu steigern - was zu zusätzlichen wöchentlichen Einnahmen von über 50 Millionen Pfund geführt habe.