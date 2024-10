Mattias Ulbrich gibt mit Wirkung zum 1. Oktober auf eigenen Wunsch den Posten als CIO bei Porsche ab, um aus familiären Gründen in seine niedersächsische Heimat zurückzukehren. Im Volkswagen-Konzern wird Ulbrich künftig für die konzernweite Organisationsentwicklung verantwortlich sein. Die Nachfolge an der Spitze der Porsche-IT übernimmt Maren Springmann, die künftig die Leitung der Hauptabteilung Digital Solutions und damit den CIO-Posten bekleiden wird. Die Nachfolge Ulbrichs als CEO von Porsche Digital übernimmt künftig Stefan Zerweck, derzeit COO von Porsche Digital.

Maren Springmann ist im Laufe ihrer Automotive-Karriere unter anderem für Audi und Mercedes aktiv gewesen, zuletzt war die Diplom-Informatikerin als Director Digital Solutions Customer der Porsche AG und zuvor CIO der Porsche Financial Services aktiv. Unter anderem auf dem Posten als IT-Leiterin der Audi Business Innovation GmbH entwickelte Springmann früh Kompetenzen im Bereich agiles Arbeiten und Cloud Computing. „Bei Porsche spürt man überall die Leidenschaft für die Marke und den Wunsch, unsere Porschekunden zu begeistern. Mit neuen Technologien, innovativen und intuitiven digitalen Lösungen kann die IT hier einen Riesen-Beitrag liefern“, erklärt Springmann in einem Post auf LinkedIn. „Ich freue mich darauf, die digitale Transformation von Porsche weiter voranzutreiben und Teil eines tollen Teams zu sein.“