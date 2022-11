Die bereits 2018 eingeleitete Zusammenarbeit mit Google beim Cloud Computing soll jetzt mit der Schaffung eines Digitalen Zwillings beschleunigt werden. Bei der Zusammenarbeit mit Qualcomm geht es um Ampere, Renaults neues Elektro- und Softwareunternehmen. Hierbei soll eine zentralisierte Hochleistungs-Computing-Plattformarchitektur für softwaredefinierte Elektrofahrzeuge (SDV) entwickelt werden. Renault stellt auf lange Sicht sein gesamtes Betriebsmodell auf die Cloud um und will damit mehr Flexibilität, bessere Leistungen und höhere Rentabilität erreichen.

„Ausgestattet mit einer gemeinsamen IT-Plattform, kontinuierlichen Over-the-Air-Updates und einem optimierten Zugang zu Fahrzeugdaten wird der in Partnerschaft mit Google entwickelte SDV-Ansatz unsere Fahrzeuge so mitgestalten, dass sie künftige Kundenbedürfnisse erfüllen“, so Luca de Meo, CEO der Renault Group. Das eigene Know-how in Kombination mit der führenden Position von Qualcomm Technologies bei Hochleistungs-Halbleitern mit geringem Stromverbrauch sowie bei Software- und Systemplattformen ergebe eine skalierbare, wettbewerbsfähige und innovative Lösung für softwaredefinierte Fahrzeuge, so de Meo in Bezug auf Qualcomm.