An hoher Produktqualität ihrer batterieelektrischen Pkw mangelt es nicht. Dass chinesische Automarken in Europa bereits vor Inkrafttreten der Strafzölle hinter selbst gesteckten Verkaufszielen bleiben, folgt eher leichtfertig aufgesetzter Produkt- und Vermarktungsstrategien. In mangelnder Kenntnis über Markenbewusstsein und Kaufverhalten europäischer Zielgruppen rufen im Heimatland erfolgreiche chinesische Hersteller geradezu hemmungslos neue Marken ins Leben, deren Produkte sich in Fahrcharakteristika jedoch kaum voneinander unterscheiden.

Abgesehen von der SAIC-Marke MG, die den Rückenwind des frühen Markteintritts mit dem Bonus eines eingeführten britischen Markennamens kombiniert, kommen chinesische Marken in Europa nicht aus den Startlöchern. Auch nicht Branchen-Primus BYD unter Einsatz gewaltiger finanzieller Mittel. Während im Jahr 2024 weltweit 4,3 Millionen BYD verkauft werden, sind es in Deutschland gerade einmal 2.891 Einheiten. Derweil streben ständig mehr chinesische Hersteller nach Westen, um dem dramatischen Konkurrenzdruck im Heimatmarkt ein Ventil zu öffnen. Zwei davon versuchen es nun etwas anders.

Nio setzt auf Marken Onvo und Firefly

William Li tritt vor zehn Jahren an, mit seinem Startup Nio das amerikanische Geschäftsmodell von Elon Musk chinesisch zu interpretieren. Doch kürzlich erklärt er 2026 zum Nio-Schicksalsjahr. Mit acht Premiummodellen, und monatlich 20.000 Einheiten im Jahr 2024, gelingt es nicht, schwarze Zahlen zu schreiben. Nun verkündet Li einen verwegenen Plan: Nio soll mit kleineren und günstigeren Modellen, die außerhalb Chinas weniger Konkurrenz erwarten, zum Massenhersteller werden. Die neuen Submarken Onvo und Firefly sollen es richten und mit großen Stückzahlen bei hohen Skaleneffekten endlich Gewinn einfahren.