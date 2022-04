„Die umfassende Erfahrung von Qualcomm Technologies in der Automobilbranche und die Größe als führender Halbleiterhersteller werden uns in die Lage versetzen, Schlüsselelemente unserer neuen Plattformen vertikal zu integrieren und die gesamte Elektronik-Lieferkette besser zu steuern“, kommentiert Stellantis-CEO Carlos Tavares. „So werden wir den Zugang zu den besten Technologien am Markt gewährleisten, die Ausschöpfung des Volumenpotenzials von Stellantis ermöglichen und unser Dare Forward 2030-Ziel erreichen.“ Die ersten Anwendungen der Partnerschaft von Stellantis und Qualcomm sollen in der nächsten Modellgeneration bei Maserati eingesetzt werden.