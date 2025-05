Betriebliche Mobilität braucht neue Impulse

Mobilität zählt, wie auch Co-Autorin Luisa Stöhr berichtet, zu den wichtigsten betrieblichen Zusatzleistungen: Für die Beschäftigten stehen Mobilitätsangebote direkt hinter zusätzlichen Urlaubstagen an zweiter Stelle auf der Benefit-Liste. Trotzdem ist der klassische Dienstwagen weiterhin die dominierende Leistung. Bei 81 Prozent der befragten Unternehmen in Deutschland wird ein kostenfreier Parkplatz angeboten, der oft nicht einmal steuerlich erfasst wird. Auch die reine Dienstwagenvergabe bleibt die häufigste Praxis.



Die Studie zeigt aber: Die Bereitschaft zur Transformation ist hoch. 60 Prozent der Unternehmen in Deutschland und 64 Prozent in der Schweiz befinden sich aktuell in Veränderungsprozessen – viele davon mit Fokus auf die Elektrifizierung der Flotte und die Förderung alternativer Angebote. Allerdings zeige sich auch ein Spannungsfeld. „Arbeitgeber nehmen einen Zielkonflikt wahr“, so Stöhr. „Sie haben das Gefühl, wenn sie Maßnahmen implementieren, die sehr stark auf ökologische Nachhaltigkeit zielen, dass sie dann vielleicht Einbußen haben beim Thema Zufriedenheit.“ Dieses Dilemma erschwere viele Entscheidungen – zumal sich Arbeitgeber häufig auch nicht in der Rolle sehen, das Verhalten der Mitarbeitenden zu steuern.



Dazu kommt: Viele Unternehmen haben keine ausreichende Transparenz über die tatsächlichen Wege ihrer Mitarbeitenden. Laut Studie haben 58 Prozent keine valide Datengrundlage, auf der sie Maßnahmen aufbauen könnten. Dabei gibt es längst Orientierung. Die Studie benennt fünf Handlungsfelder für die Transformation beruflicher Mobilität: