Spezialausgabe von WAS MICH BEWEGT: Redakteurin Ronja Schmiedchen und Yannick waren zwei Tage in Südafrika unterwegs und hatten die Gelegenheit, hinter die Kulissen von BMWs IT-Hub sowie des X3-Werks in Rosslyn zu blicken. Zwei Standorte der Münchner mit sehr unterschiedlichen Geschichten und Zielen: Auf der einen Seite der erst zehn Jahre alte IT-Hub, der mittels agiler Methoden und weltweiter Kollaboration digitale Services für den ganzen Konzern entwickelt und ausrollt, und auf der anderen Seite das 50-jährige Werk in Rosslyn, eine der letzten Verbrenner-Bastionen im BMW-Netzwerk, das sich aktuell aber ebenfalls auf Elektrifizierung einstellt – denn die neueste Generation des X3 wird es auch als Plug-in-Hybrid geben. Was beide BMW-Außenposten eint: alle Unternehmungen sollen einen zusätzlichen sozial-ökologischen Impact haben -- in einem Land wie Südafrika eine fast unabdingbare Pflicht. Mehr dazu in der aktuellen Folge mit Ronja und Yannick.