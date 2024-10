Insgesamt fünf Stellhebel hat Katrin Lehmann für den Erfolg der eigenen IT im Unternehmen ausgemacht, die gleichzeitig den Fokus ihrer Agenda bilden. Unter anderem gelte es, mit Rock-Solid Operations zu punkten: Man müsse häufiger einen Blick auf die grundlegenden Systeme im Unternehmen werfen, um den Überblick zu behalten und weitere Lösungen auf ein solides Fundament zu stellen, so die Mercedes-IT-Chefin. Insbesondere dort, wo Systeme oder Prozesse drohen, zu komplex oder intransparent werden, lohne es einen intensiven Blick zu riskieren. Zu Beginn ihrer Karriere an der Spitze der Mercedes-IT rief Lehmann daher „Kehrwochen“ in der eigenen Abteilung aus. Mit spielerischen oder kompetitiven Elementen habe man es geschafft, etwa Doppelkapazitäten zu entdecken und Ordnung in Infrastruktur- oder Prozessgrundlagen zu bringen. Der zweite Stellhebel, die radikale Standardisierung, setze hierauf auf. Um Prozesse und Systeme zu standardisieren, brauche es zunächst einmal Transparenz über die entsprechenden Elemente. Eine weitere Säule der IT-Strategie sei der Bereich End-to-End Business Product, so Lehmann weiter. Konkret gehe es hier um den Aufbau einer integrierten Organisation, fachbereichsübergreifenden Kooperationsprozessen und den Weg der agilen Transformation. Vierter Stellhebel seien die eigenen Mitarbeiter, die es zu begeistern gelte, sich im Unternehmen zu engagieren und ihr Wissen miteinander zu teilen.

Das fünfte Ziel von Katrin Lehmann bildet die ambitionierte Maßgabe, Innovationen schnell zu erkennen, zu beherrschen und umzusetzen. „Wir müssen Frontrunner sein für neue Technologien“, so die CIO. Konkret setze man dies etwa über Inkubatoren oder eigene Tech-Hubs um. Beispiel für entsprechende Innovationen seien etwa der Open-Source-Bereich, in dem Mercedes sich engagiert oder der Digital Twin. „Wir entwickeln unsere Autos und unsere Produktionsstätten zuerst digital“, erklärt Lehmann. So sei eine effizientere und schnellere Entwicklung und gleichzeitig ein weniger fehleranfälliger Rollout realisiert worden.