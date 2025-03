Stenings Karriereweg begann 1998 als Gründer und CEO bei Basecom, einem Softwaredienstleister im Bereich E-Commerce. Danach wechselte er kurzzeitig als COO zur Stolzenberg Gmbh, wo für Organisationsmanagement, Vertrieb und IT zuständig war und vollständige SAP-Einführung begleitete. 2014 wechselte Stening dann in den VW-Konzern, wo er verschiedene Verantwortungen in den Bereichen Customer ID, Digitalisierung und Brand Marketing übernahm. Zwischen 2017 und 2018 war er auch kurzzeitig als Senior Manager of Sales Digitalization bei SAIC Volkswagen in Schanghai tätig.

Sein Vorgänger Alexander Eisl wiederum ist zu seinem alten Arbeitgeber MAN nach München zurückgekehrt, für den er vor seinem Engagement bei Skoda bereits zwischen 2016 und 2022 im IT-Bereich tätig war. Dort hat er im Januar eine IT-strategische Aufgabe im Business Development übernommen. Zu den Beweggründen für den Wechsel wollte Skoda auf Anfrage keine Angaben machen.

Eisl war erst im Herbst 2022 zu Skoda gewechselt und beerbte dort Klaus Blüm, der im Konzern seitdem als Head of IT Products and Architecture direkt an IT-Vorständin Hauke Stars berichtet.