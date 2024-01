Holon, eine Marke der Benteler Gruppe, präsentierte indes auf der CES 2023 in Las Vegas erstmalig ihren autonomen, vollelektrischen und inklusiven People Mover. Der SAE Level 4 Mover basiert auf Mobileye Drive, dem branchenweit ersten kommerziellen autonomen Fahrsystem für den Einsatz in einem definierten Betriebsbereich (Operational Design Domain). Der Produktionsstart für den Mover ist für Ende 2025 in den USA geplant, in den folgenden Jahren sollen weitere Produktionskapazitäten in Europa sowie dem Mittleren Osten/Asien entstehen. Unter anderem plant die Hamburger Hochbahn den Einsatz des autonomes Holon-Busses und will bis 2023 insgesamt rund 10.000 selbstfahrende Fahrzeuge auf die Straße schicken.