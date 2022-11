Die Ende 2021 ausgegründete Einheit Benteler EV wird fortan unter dem Namen Holon einen Fokus auf das Geschäft mit vollständig elektrischen, autonomen Movern legen. Anwendungsbereiche sind ÖPNV-Unternehmen, Kommunen und private Einrichtungen wie Campus, Flughäfen oder Nationalparks. Auch für Zustellungen auf der letzten Meile könnten die Fahrzeuge eingesetzt werden.

„Parallel zum klassischen Automobilgeschäft versprechen innovative, digital vernetzte und autonome Mobilitätsdienstleistungen in den kommenden Jahren hohes Wachstum“, prognostiziert Ralf Göttel, CEO der Benteler Gruppe. Durch die Gründung von Holon als selbstständiger rechtlicher Einheit könne das Unternehmen auf diesen dynamischen Markt flexibler reagieren. Im Januar soll auf der Fachmesse CES in Las Vegas der erste autonome Mover mit Automobilstandards vorgestellt werden.

Holon werde der erste OEM für autonome Mover mit den Standards und dem Skalierungspotenzial, wie wir es aus der Automobilindustrie kennen, betont Marco Kollmeier, Geschäftsführer der neuen Einheit. Bei Entwicklung und Einsatz greift Benteler auf das Design der italienischen Firma Pininfarina und die Selbstfahrtechnologie von Mobileye zurück. Der Mobilitätsanbieter Beep soll die Shuttles schließlich in einen Fahrdienst überführen. Ab 2025 sollen sie zuerst in den USA in Produktion gehen.

Auch weitere Partner sind in der Zukunft möglich: Benteler und Holen prüfen nach eigenen Angaben weitere strategische Kooperationen und Investoren. Erste Pilotanwendungen, auch außerhalb Nordamerikas, sollen in den kommenden Monaten bekanntgegeben und ab 2023 entwickelt werden.