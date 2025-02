Neue Führungsspitze aus den eigenen Reihen

Matthias Becker ist seit 2015 für Porsche im Einsatz. Als Leiter der Region Übersee- und Wachstumsmärkte hat er Vertriebsregionen wie Südostasien, Australien, den Mittleren Osten, Afrika sowie Mittel- und Südamerika mit mehr als 70 Märkten zu einer zentralen Säule des Porsche-Vertriebsnetzes entwickelt. Zuvor war Becker in mehreren Führungspositionen im Volkswagen Konzern tätig. So bewies er sich für Audi in diversen leitenden Vertriebsfunktionen in Europa und China, bei der Konzerntochter Škoda und im Volkswagen Marketing Deutschland.



Lutz Meschke verlässt das Unternehmen nach 24 Jahren Betriebszugehörigkeit. Er wechselte im Jahr 2001 von Hugo Boss zur Porsche AG, wo er zunächst den Bereich Accounting und später das Controlling verantwortete. 2009 wurde Meschke zum Vorstand für Finanzen und IT ernannt, ab 2015 fungierte er zusätzlich als stellvertretender Vorsitzender des Vorstands. Seit Juli 2020 ist Lutz Meschke zudem Mitglied des Vorstands der Porsche Automobil Holding SE.



Detlev von Platen ist seit 1997 für die Porsche AG tätig. Er startete seine Karriere als CEO von Porsche Frankreich, bevor er 2008 zum Präsidenten und CEO der Porsche Cars North America und 2015 zum Mitglied des Vorstands für Vertrieb und Marketing ernannt wurde. Von Platen gestaltete aktiv die Transformation des Vertriebs von Porsche. Zudem machte er sich um die Zusammenarbeit mit dem weltweiten Händlernetz verdient.