Sportwagenbauer Porsche steckt in einer multifaktoriellen Krise: die schwächelnde E-Mobilität schlägt auf die Bücher, in China läuft’s nicht und Ränkespiele im Vorstand tragen zu weiterer Unsicherheit bei. Nun geht es auch der Belegschaft an den Kragen: In den nächsten Jahren sollen 1.900 Mitarbeiter das Traditionsunternehmen aus Zuffenhausen verlassen. Und auch von der elektrischen Mobilität scheint man sich mehr und mehr abzuwenden. Wie geht es jetzt weiter mit der VW-Tochter? Nächste Schritte in Sachen KI hat derweil die EU unternommen: Auf einem Pariser Gipfeltreffen haben sich Politik, Größen der europäischen Industrie sowie vielversprechende KI-Startups zur EU AI Champions Initiative zusammengeschlossen, um im globalen Wettrennen um smarte Algorithmen ein lauteres Wörtchen mitreden zu können. Doch reicht das? Und wie könnte der USP eines europäischen KI-Modells aussehen?