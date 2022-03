78 Prozent der befragten Vertreter von Herstellern und Zulieferern geben in der Untersuchung an, dass ihre Organisation in diesem Jahr wirtschaftlich oder organisatorisch wachsen soll. Eine zentrale Rolle spielt dabei die IT, die in der Autoindustrie vor allem die Effizienz erhöhen, die Kundenansprache verbessern und Entwicklungszeiten für Services und Produkte verkürzen soll.

Im Bereich der Customer Experience planen Hersteller vor allem die Digitalisierung von Payment- und Bestellvorgängen, den Aufbau digitaler Showrooms sowie die stärkere Einbeziehung von Kundenfeedback in den Entwicklungsprozess. „Die Branche stellt sich derzeit auf das Kaufverhalten der jüngeren Zielgruppe ein, die ihre Fahrzeuge bevorzugt online konfigurieren und bestellen. Dazu gehört, die Konfiguration zu vereinfachen, Produkte und Services virtuell zu präsentieren und Ideen für neue individualisierbare Funktionen in enger Abstimmung mit der Zielgruppe zu entwickeln“, erklärt Ralf Blessmann, Leiter des Automotive-Sektors bei Capgemini Deutschland. „Es ist eine große Herausforderung, eine Marke virtuell ebenso stimmig und emotional zu präsentieren wie im Autohaus. Einige Hersteller haben das aber bereits erfolgreich auf den Weg gebracht.“

KI erweist sich als Wettbewerbsvorteil

Einen gewissen Vorsprung gegenüber anderen Industriezweigen kann die Autobranche auch beim Einsatz von KI für sich beanspruchen, so die Studie. Dies liege unter anderem am Ausbau entsprechender Initiativen in den vergangenen zwölf Monaten. Inzwischen nutzt rund jedes zweite Automotive-Unternehmen KI, im Vorjahr lag der Wert noch bei unter einem Drittel. In der gesamten Wirtschaft nutzen nur rund 40 Prozent intelligente Technologien intensiv oder sehr intensiv. In der Autobranche kommen entsprechende Lösungen vor allem in Sales und Marketing, der Automatisierung und der Simulation zum Einsatz.