Bei Forvia Hella spricht man mit Blick auf den Großauftrag vom Ausbau der führenden Marktposition im Bereich intelligenter, komplexer Steuerungselektronik. Wie der Zulieferer mitteilt, kommt der Auftrag von einem Premiumhersteller. Dieser habe das Unternehmen für die Entwicklung und Fertigung eines Advanced Control Modules nominiert. Bei den kurz ACM genannten Systemen handelt es sich dem Unternehmen zufolge um eine unverzichtbare Schlüsseltechnologie, um mittlere und insbesondere höhere Entwicklungsstufen des automatisierten Fahrens (L2+) realisieren zu können.



In der Produktlösung "iConF", die Forvia Hella auf der Shanghai Auto Show 2025 als Weltpremiere vorgestellt hat, kombiniert das Unternehmen eigenem Bekunden nach als erster Automobilzulieferer weltweit nun eine elektronische Sicherung mit einem eigenen ASIC sowie intelligenter Steuerungssoftware. Zentraler Bestandteil der Advanced Control Modules sind demnach die elektronischen Sicherungen, so genannte „eFuses“. Diese messen softwaregesteuert und in Echtzeit zum einen den Stromfluss und -verbrauch, zum anderen kontrolliert die Software der eFuses die bedarfsgerechte Verteilung des verfügbaren Stroms im Fahrzeug. Im Gegensatz zu herkömmlichen Schmelzsicherungen sind elektronische Sicherungen aufgrund ihrer reversiblen Funktionsweise wartungsfrei und müssen nicht wie bislang frei zugänglich im Fahrzeug verbaut werden.