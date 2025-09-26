„Mit den ‚Mercedes-Benz Standards‘ stärken wir kontinuierlich unsere eigenen F&E-Kapazitäten und vertiefen aktiv die Zusammenarbeit mit führenden chinesischen Technologieunternehmen“, so Drummond Jacoy, Senior Executive Vice President der Mercedes-Benz Group China sowie Leiter von Mercedes-Benz China Forschung, Entwicklung und Beschaffung.

Die Stuttgarter waren 2017 der erste internationale Automobilhersteller, der in das chinesische Technologieunternehmen investierte. Dessen CEO Xudong Cao sieht im deutschen OEM „die Benchmark für Luxus in der Automobilindustrie“. Angetrieben durch Momentas auf Reinforcement Learning basierendes Flywheel Model entwickele sich das System kontinuierlich datengetrieben weiter.

Sämtliche Trainingsdaten stammen von chinesischen Straßen und wurden Momenta zufolge mit umfangreichen Eingaben erfahrener Fahrer angereichert, um die Anforderungen chinesischer Kunden zu erfüllen.

Wie wurde das System erprobt?

Die Tests erfolgten nach Mercedes-Benz-Standards und umfassten großangelegte Straßenerprobungen, Simulationen sowie eine mehrstufige, abteilungsübergreifende Validierung hinsichtlich Forschung und Entwicklung, Integration, Produktentwicklung und Qualitätssicherung.

Hunderte Fahrzeuge wurden auf stark befahrenen Routen, in komplexen Umgebungen und herausfordernden Szenarien großer chinesischer Städte erprobt. Parallel dazu liefen rund um die Uhr Simulationsplattformen und deckten hunderte Millionen Kilometer ab, inklusive realer Wetterdaten wie Nebel oder Starkregen sowie plötzlicher, komplexer Verkehrssituationen.