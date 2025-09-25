Elektrischer CLA zeigt Stärken und Schwächen in Norwegen

Wenn Konnektivität zum Nadelöhr wird

Die Infotainment-Architektur zeigt, wie stark das Fahrzeug auf digitale Dienste setzt. Die Integration von Google Maps-Daten in die Navigation schafft Vertrauen, da die Streckenführung detaillierter und aktueller ist als in vorherigen Systemvarianten. Auch die Schnittstelle zu Microsoft Teams ist praxisnah gedacht: Wer das Auto als mobiles Büro nutzt, hat hier einen klaren Mehrwert. Weniger überzeugend ist die Bedienlogik bei Basisfunktionen. Klimatisierung oder Lautstärke fast ausschließlich über das Display oder Slider zu steuern, wirkt umständlich und führt dazu, dass der Blick von der Straße wechselt. Gerade in einer Umgebung wie Norwegen, wo Landstraßen eng und kurvig verlaufen und unvermittelt Schafe oder Rentiere auf der Fahrbahn stehen können, wünscht man sich mehr haptische Direktheit. Die Ambient-Light-Funktion, die sich farblich individuell anpassen lässt, bleibt eher Spielerei – aber eine, die den Innenraum atmosphärisch aufwertet.

Die Konnektivität war ein zweischneidiges Erlebnis: In Oslo funktionierte die Datenverbindung reibungslos, die Navigation lief stabil. Zwei bis drei Stunden außerhalb der Hauptstadt brach die Verbindung jedoch mehrfach ab. Teilweise musste die Routenführung neu gestartet werden. Für ein digital zentriertes Produkt wie ein modernes Auto ist das mehr als nur ein Komfortproblem. Es zeigt, dass die Infrastruktur auch in hochentwickelten Märkten wie Norwegen noch nicht überall Schritt hält.