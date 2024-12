Welche Signale können und wollen Sie an die Kunden schicken, um deren Vertrauen in autonomes Fahren zu steigern?

Es bestehen große Berührungsängste mit der Technologie, wenn auch mit regionalen Unterschieden. Ich glaube, das hat viel mit Kommunikation und Transparenz zu tun. Die Komplexität der Sachverhalte ergibt sich ja nicht nur aus der Technologie, sondern auch aus den weltweit großen Unterschieden bei den Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um ein Fahrzeug in den Verkehr zu bringen. Wir müssen die Komplexität verständlich auf die wesentlichen Punkte runterbrechen und der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Die wichtigste Botschaft ist aus meiner Sicht, dass es auch in Zukunft Prüforganisationen wie den TÜV geben muss, die in der Lage sind, die Sicherheit und Funktion der Systeme beurteilen zu können. Das Vertrauen in solche Institutionen ist in Europa groß. Aber auch in anderen Regionen wie beispielsweise den USA wird darüber diskutiert, ob und wie Genehmigungs- und Überwachungsfunktionen in das System eingebracht werden können, das bisher ja zu großen Teilen auf Selbstzertifizierung der Industrie basiert. Für den TÜV Rheinland ist das unter dem Dach des TÜV-Verbands die Motivation, Zeit und Geld in das Engagement bei der IAMTS zu investieren. Wir müssen die Technologie verstehen, um sie beurteilen und bewerten zu können. Die International Alliance for Mobility Testing and Standardization wird hierfür ein wichtiges Werkzeug sein.