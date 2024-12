Bund fokussiert ÖPNV und Güterverkehr

Mit dem neuerlichen Plan will die Bundesregierung nach eigenen Aussagen den seit 2021 geltenden Rechtsrahmen zum autonomen Fahren „mit Leben füllen“. Der Fokus der Bemühungen liege dabei auf dem Straßenverkehr, vor allem in Richtung öffentlicher Nahverkehr und Gütertransport. So könne der ÖPNV perspektivisch einer große Zahl an Menschen die Technologie näherbringen sowie durch eine Stärkung und Flexibilisierung öffentlicher Verkehrsangebote eine positive Wirkung für das Verkehrssystem

erzielt werden, heißt es im Papier. Bis 2030 will der Bund daher autonomes Fahren „als festen Bestandteil in ein verkehrsträgerübergreifendes und vernetztes Mobilitätssystem“ integrieren. Ziel sei es, einen merklichen Mehrwert für die Gesellschaft und für die Umwelt zu erzielen und die Lebensqualität der Bürger zu verbessern. Darüber hinaus soll auch die Logistik als wichtiger Zweig der exportorientierten Volkswirtschaft von autonomen Technologien profitieren und diese flächendeckend Anwendung finden.