Nissan zeigt neues KI-gestütztes Fahrerassistenzsystem

Nissan hat in diesem Monat mit Praxistests der neuen Generation des Fahrerassistenzsystems ProPilot begonnen. In der japanischen Hauptstadt Tokio zeigte eine Flotte vollelektrischer Nissan Ariya-Prototypen, wie das neue Fahrerassistenzsystem komplexe urbane Verkehrssituationen meistert. Die Markteinführung in Japan ist für das Geschäftsjahr 2027 vorgesehen.

Wayve-Technologie integriert KI

Im Mittelpunkt der Technologie steht die Integration der Wayve AI Driver-Software des britischen KI-Spezialisten Wayve mit Nissans hauseigener Ground Truth Perception-Technologie. Letztere nutzt eine neue Generation von Lidar-Sensoren, die zusammen mit elf Kameras und fünf Radarsensoren ein umfassendes Bild der Fahrzeugumgebung liefern.

Die KI von Wayve verarbeitet Bilddaten in Echtzeit und soll so ein Fahrverhalten ermöglichen, das sich an menschlichen Fahrern orientiert. Sie erkennt nicht nur einzelne Objekte, sondern versteht ganze Verkehrsszenen, antizipiert Entwicklungen und trifft situationsgerechte Entscheidungen, auch in komplexen oder sich schnell ändernden Umgebungen.

Ein zentrales Element ist der auf dem Fahrzeugdach montierte Lidar-Sensor, der Objekte auch bei hohen Geschwindigkeiten und schlechten Lichtverhältnissen zuverlässig erkennt. Damit will Nissan die Sicherheit im Straßenverkehr weiter erhöhen.