In drei, vier Jahren will Schmidt deshalb entlang der Interstate 40 im Südwesten der USA mit fünf bis sieben seiner Hubs den Regelbetrieb mit den Virtual Driver aufnehmen und zum Ende des Jahrzehnts sieht er das Potenzial für eine Flotte von „deutlich über 10 000 Fahrzeugen“, die auf einem wachsenden Strecke an entsprechend digitalisierten und mit insgesamt gut 30 Hubs ausgestatteten Interstates durchs Land fahren.

Hubs werden zum Rückgrat der Flotte

Zwar stellt das autonome Fahren nach Level vier auf gewisse Anforderungen an das Basisfahrzeug, erläutert Schmidt und verweist auf Datensicherheit und Energieversorgung genauso wie auf Redundanz etwa bei Bremsen oder Lenkung, weil im Zweifel eben kein Fahrer mehr an Bord ist, der die Fuhre wieder einfangen kann. Doch welche Kraft den Truck antreibt, spielt für ihn keine Rolle. Im Gegenteil: Der elektrische Cascadia käme ihm mit dem höheren Anfahrdrehmoment der E-Maschine und der geringen Störanfälligkeit des E-Antriebs sogar zu pass. „Bislang hindert uns eigentlich nur die beschränkte Reichweite“, sagt Schmidt. Denn der Reiz am Autopiloten ist ja, dass er keine Pause braucht und so ein Truck dann bis zu 1.000 Meilen am Stück abspulen kann.