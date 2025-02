Welche neuen Möglichkeiten eröffnen sich durch den verstärkten Einsatz von KI im Design und Engineering, insbesondere im Hinblick auf die Verkürzung von Entwicklungszeiten?

Der Einsatz von analytischer aber vor allem generativer KI wird die Effizienz in allen Design- und Engineering-Bereichen extrem verbessern und die Entwicklungszeiten signifikant verkürzen. Schon mit den heutigen KI-Lösungen, den GPTs (Generative Pre-Trained Transformer, Anm. d. Red.), sehen wir im Designprozess, wie sich die Zeiten für Design-Entwürfe rasant verkürzen. Das, was früher noch aufwendig fotografiert wurde, ist heutzutage in kürzester Zeit „promptbar“. Und zwar in so fotorealistischer Qualität, dass sich das KI-generierte Bild oder Video nicht vom analog erstellten Bild oder Video unterscheiden lässt. Und Sie können sich vorstellen, welche immensen Einsparungen sich hierdurch allein im Marketing oder Vertrieb ergeben. Auch im Bereich der Programmierung sehe ich immer häufiger Entwickler, die sich den Code von ChatGPT oder ähnlichen KIs generieren lassen, diesen kurz bewerten und testen, und hierdurch signifikant schneller ans gewünschte Ziel gelangen. Das bedeutet, wer heutzutage noch nicht in allen Bereichen KI zum Einsatz bringt, der wird wirtschaftlich rasant gravierende Nachteile erfahren.

Inwiefern?

Schauen wir uns nur Themen wie Marketing-Automation oder den KI-basierten 3D-Druck an. Damit steuern sie sowohl die Relevanz ihrer Produkte beim Kunden als auch den effizienteren Einsatz von Ressourcen. Sicherlich steckt einiges noch in den Anfängen, aber dies wird aus meiner Sicht nur eine Frage der Zeit sein, bis die Wirtschaft begreift, dass die Märkte der Zukunft nach anderen Prinzipien funktionieren werden, als sie es in den letzten Jahrzehnten getan hat. Amazon, Apple, Meta und Co. machen uns ja vor, was KI und kundenzentriertes Denken prosperierend für Unternehmen bewirken können.

Welche technischen und organisatorischen Hürden bestehen bei der Integration von KI in bestehende Entwicklungsprozesse?