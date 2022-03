MIPI bremst ASA per Vorstandsbeschluss aus

Bis vor kurzem noch zeigte sich die ASA jedoch quicklebendig. Vorsitzender Stefan Brunner sprach von anhaltend sehr hohem Interesse seitens der Autoindustrie. „Das zeigt sich nicht zuletzt an der aktiven Beteiligung einer Vielzahl von Automotive-OEMs,“ so Brunner. Doch nun hat die MIPI-Gruppe ihre ganze Marktmacht in die Schlacht geworfen, um die Rebellen endgültig auszubremsen: Per Vorstandsbeschluss hat MIPI kürzlich der Konkurrenz die Nutzung bestimmter Techniken und Verfahren untersagt.

Insbesondere darf das zentrale Kamera-Schnittstellenprotokoll MIPI CSI-2 nicht über den ASA Motion Link verwendet werden. Das könnte für die ASA-Gruppe um BMW das Aus bedeuten. „Aus unserer Sicht bedeutet der Beschluss des MIPI-Boards, dass die Entwicklung des ASA Motion Links eine Sackgasse darstellt,“ sagt ein MIPI-Insider, der nicht namentlich genannt werden will. „De facto bleibt damit nur der MIPI-Standard für asymmetrische SerDes-Konnektivität im Auto übrig.“ Ob das die ASA-Gruppe in die Knie zwingt, bleibt vorläufig unklar. Eine Stellungnahme zu dieser Entwicklung wollte der ASA-Vorstand nicht abgeben – unter Verweis auf „laufende Verhandlungen.“