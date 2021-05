Im Januar 2021 führte Mercedes-Benz den Hyperscreen ein, der in der kommenden Elektrolimousine EQS erstmals eine volldigitale Instrumententafel ermöglicht, und hat damit die Idee des Infotainment-Bildschirms als reines Add-on im Auto wohl endgültig beendet. Die Verbreitung von Displays im Auto – ob mit oder ohne Touchbedienung – hat in den vergangenen zehn Jahren stetig in Sachen Anzahl, Komplexität und Größe zugenommen, aber erst in den letzten zwei Jahren ist das digitale HMI wirklich erwachsen geworden. Der mit Abstand größte Trend des Jahres 2019 war die Einführung von riesigen Bildschirmen. Eine logische Entwicklung: Zuerst wurden die zentralen Infotainment-Bildschirme größer, um mehr Funktionen und größere Karten einzubinden – was einen gewissen „Wow-Faktor“ mit sich brachte, wie man an Teslas großen, schnellen und äußerst leistungsfähigen Bildschirmen sehen kann. Dann wurden auch die Cockpit-Displays digital und verschmolzen schließlich mit dem zentralen Screen. Dazu kam ein Bildschirm auf der Beifahrerseite und interne Sideview-Kameradisplays in beiden A-Säulen: so entstanden Displays in voller Breite.