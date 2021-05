Zuletzt kam Ford aus der Deckung. Anfang des Jahres kündigte der OEM an, beim Infotainment künftig auf Googles Android Automotive zu setzen. Ab 2023 will der US-Hersteller das System in „Millionen von Fahrzeugen“ nutzen. Ford reiht sich damit in eine Phalanx aus OEMs ein, die seit 2018 angekündigt haben, beim Infotainment auf Googles Ökosystem umzuschwenken: Volvo, Renault-Nissan-Mitsubishi, General Motors und die Groupe PSA. Wobei noch nicht ganz klar ist, was die Fusion mit Fiat Chrysler zu Stellantis für die Infotainment-Strategie der Groupe PSA bedeutet.

Im immer stärker vernetzten Fahrzeug kommt dem Infotainment eine Schlüsselrolle zu, so McKinsey-Berater Johannes Deichmann: „Letztlich werden hier auch alle Anzeigen von Assistenzsystemen, Karosserie und Lenkung zusammengeführt.“ Durch die Benutzerschnittstelle ist das Infotainment bei allen Softwarefunktionen mit im Spiel. „Allerdings lässt sich das Infotainment bei der Entwicklung auch gut abstrahieren. Man muss zwar beides gleichzeitig denken, kann es aber dann dank definierter Schnittstellen separat entwickeln.“

Unterschied zwischen Android Auto und Automotive

Android Automotive darf nicht mit Android Auto verwechselt werden. Android Auto ermöglicht es – genauso wie Apples CarPlay – Funktionen des Smartphones mit dem Fahrzeug-Infotainment zu nutzen. Das 2017 vorgestellte Android Automotive dagegen macht das Google-Ökosystem im Infotainment verfügbar – in einer individuell angepassten Version. Das Smartphone ist dafür nicht mehr nötig.

Android Auto und Apple CarPlay werden inzwischen von vielen Infotainmentsystemen unterstützt – Android Automotive ist ein anderes Kaliber. In Serienmodellen verfügbar ist es bislang nur bei Volvos Elektromarke Polestar. Das wird sich von diesem Jahr an ändern, falls die OEMs sich an ihre ursprünglichen Ankündigungen halten. Bis spätestens 2023 wollen dann alle eingangs genannten Hersteller Fahrzeuge mit Infotainmentsystemen auf der Basis von Android Automotive auf den Markt bringen.

Druck auf die Autohersteller wächst

Es war eine Grundsatzentscheidung, vor der alle OEMs standen: das Infotainment gemeinsam mit etablierten Partnern aus der Automobilwelt zu entwickeln – oder mit Tech-Playern wie Google. Zu langsam und im Ergebnis zu beschränkt war viele Jahre der traditionelle Entwicklungsweg für integrierte Infotainmentsysteme. Während sich die technischen Möglichkeiten der Smartphone-Welt in jeder Hinsicht quasi im Halbjahres- und Jahresrhythmus erweiterten, mussten Autofahrer allein schon aufgrund der Haltedauer von Fahrzeugen mit zunehmend veralteten Infotainmentsystemen vorliebnehmen. Den Druck, schneller und flexibler zu werden, spürte die Automobilbranche bald.

Die perspektivische Frage lautet dabei eben, ob man auf einen eigenen Weg setzen soll oder sich auf die Tech-Welt verlässt. „Zweigleisig zu fahren, wäre zumindest schwierig“, sagt Deichmann, „weil sich dann die Kosten für das Engineering auf weniger Fahrzeuge verteilen.“ Das mag manchmal Sinn ergeben, etwa für ein Volumensegment oder für einen regionalen Markt, wo etwa Googles Ökosystem nur eingeschränkt nutzbar wäre – ansonsten eher nicht. Deichmann rechnet damit, dass weitere Unternehmen sich für alternative Ökosysteme entscheiden: kleinere OEMs, chinesische Hersteller, Startups.