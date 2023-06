Vollelektrische Kleinstwagen könnten für Alltagsfahrten die ideale Alternative zu Fahrrad, E-Scooter oder Elektroroller sein. Doch die kleinen und effizienten L7e-Autos haben vor allem in Deutschland kaum eine Lobby. Die neu gegründete Microcar Coalition soll dies ändern, die Vorteile für den urbanen Verkehr hervorheben sowie Einfluss auf Steuer- und Subventionspolitik ausüben. Zu den Gründungsmitgliedern zählen Microlino, City Transformer und Circle Mobility. Weitere Hersteller sollen folgen. Doch welche Elektroautos gibt es in diesem Segment überhaupt?

Chinesen und Japaner haben die Mikroautos in ihren verkehrstechnisch kollabierenden Städten längst zu schätzen gelernt. In China ist das meistverkaufte Elektroauto der Nano-EV von SAIC GM Wuling (1,49 Meter breit und 2,92 Meter lang). In Japan haben kleine Kei Cars, die maximal 1,48 Meter mal 3,40 Meter groß sein dürfen, gezwungenermaßen eine lange Tradition: Mit mehr als 40 Prozent Anteil bei den Neuzulassungen sind sie die mit Abstand beliebteste Fahrzeugklasse. Eine SUV-Seuche wie hierzulande wäre für japanische Städte nicht verkraftbar. Daher fördert der Staat den Trend zum Kleinstmobil durch finanzielle Anreize bei Steuern, Maut und Parkkosten. Wobei vor allem Fahrer eines Mikromobils von der sonst üblichen Nachweispflicht eines geeigneten Stellplatzes in Wohnungsnähe befreit sind.