Deutschland soll zu einem weltweit führenden Innovationstandort dafür werden. Aber ist er das nicht schon? Deutsche OEMs wie Mercedes oder BMW haben schon bewiesen, dass sie autonome Fahrfunktionen auf hohem Level auf die Straße bringen können. Doch reicht das? Und welche Hürden in der Entwicklung speziell in Europa müssen noch überwunden werden? Antworten liefert in der aktuellen Folge Joachim Mathes, CTO der Brain Division bei Zulieferer Valeo. Und er hat eine klare Meinung, wohin der Weg des autonomes Fahrens letztlich führen wird.