Jedes Jahr bringen die Berater von Gartner ein Branchenbarometer heraus, das zeigt, wie die globale Automobilindustrie – Etablierte wie Newcomer – in Sachen Digitalisierung und Software aufgestellt sind. Zentrale Erkenntnis: In der neuen Hierarchie der Auto-Player tut sich insgesamt wenig. Junge OEMs wie Tesla, Nio oder Rivian dominieren, die traditionellen OEMs stagnieren im Mittelfeld – und das trotz teils massiver Investitionen in Digitalisierung und Software. Pascal und Yannick schauen sich in dieser Folge das Gartner-Ranking ganz genau an und fragen sich, warum der Abstand zwischen neuer und alter Welt partout nicht kleiner wird und wie sich da in naher Zukunft vielleicht etwas ändern könnte.